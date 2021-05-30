Горняк22: Минспорта и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Алтайском крае

Футбол. Спорт Фото: "Толк"

Сейчас в регионе более 60 тысяч человек регулярно занимаются футболом — это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе

Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), правительство Алтайского края и региональная федерация футбола заключили соглашение о развитии футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Документ подписали в рамках общенациональной стратегии развития футбола в России, рассчитанной до 2030 года. При его реализации предстоит:

построить два полноразмерных поля с искусственным покрытием

создать новые команды

обучить новых квалифицированных тренеров и судей

увеличить количество футбольных соревнований и фестивалей

создать условия для устойчивого развития профессионального футбола

сохранить футбольный клуб «Динамо» – как минимум на уровне Профессиональной футбольной лиги

Исполнители планируют запустить в крае школьную и студенческую футбольные лиги, открыть восемь новых отделений по этому виду спорта.

Сейчас в регионе более 60 тысяч человек регулярно занимаются футболом – это самый высокий показатель в Сибири.

Ранее стало известно, что в Барнауле к лету откроют филиал футбольной академии Яшина.

ТОЛК