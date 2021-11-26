ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Когда День морской пехоты 2021 и как с ним поздравлять

Горняк22
6 часов Ago

Бутылка. Море. Океан Фото: Pexels

Первыми высаживать десант с кораблей придумали англичане еще в 17 веке. А в России морскую пехоту сформировали спустя несколько десятилетий из экипажа корабля «Орел»

День морской пехоты 2021: дата и история

В 2021 году День морской пехоты в России отмечают 27 ноября, сообщает «Календарь событий».

В этот день в 1705 году император Петр I издал указ о создании первого в России «полка морских солдат».

Морская пехота ‑ это высокомобильный род береговых войск ВМФ России, пишет РИА Новости. Морских пехотинцев готовят для ведения боевых действий в составе морских, воздушных, воздушно‑морских десантов, а также для обороны военно-морских баз, островов, пунктов базирования и береговых объектов.

Морская пехота считается одним из самых элитных родов Вооруженных сил, уточняет RG.RU.

За время существования морской пехоты 113 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы и 22 – Героями России.

Шампанское. Бокал1 Шампанское. Бокал Фото: Pixabay

Поздравления с Днем морской пехоты

С Днем морской пехоты поздравляю,
Праздник вся Россия отмечает!
Пусть твое здоровье будет крепким,
Радость жизни пусть не меркнет.
Пусть бои кончаются победой,
На душе пускай сияет лето!
Исполняются пускай твои мечты:
Наилучшего достоин ты!

Поздравляю тебя, морпех! Пускай впереди тебя ожидает успех. Пускай твой внутренний маяк всегда указывает верное направление в жизни! Всегда храни в сердце веру, честь, героическое мужество, любовь к родине и своим близким. Я верю, ты справишься с любыми штормами судьбы!

В этот день морской пехоты
Пожелаю всем бойцам
Увлекательной работы
Мощной храбрости в сердцах.
Никогда не падать духом,
Честь и совесть сохранить
И в опасные минуты
Свою землю защитить!

Морские пехотинцы — гордость вооруженных сил России. Ваши мужество, стойкость, отвага известны всему миру. Вы всегда достойно справляетесь со всеми боевыми задачами. В День морской пехоты мы желаем вам легкой службы, новых побед, мира и добра в семье!

Источник поздравлений

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: В центре внимания сотрудников Белокурихинского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В центре внимания сотрудников Белокурихинского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Ранняя профилактика преступлений в молодежной среде является первоначальной задачей нашего общества. Молодое поколение, еще не сформировавшее основные жизненные  ценности и...
Горняк22: Информационный центр СК РФ: кто такой Общественный помощник следователя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Информационный центр СК РФ: кто такой Общественный помощник следователя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Вы часто нас спрашиваете — кто такой общественный помощник следователя СК России, какие у него полномочия и как им стать?...
Горняк22: Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту халатности должностного лица органа системы профилактики, повлекшей гибель годовалого ребёнка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту халатности должностного лица органа системы профилактики, повлекшей гибель годовалого ребёнка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора...
Горняк22: Заринским МСО СУ СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту смерти рабочего АО «Алтай-Кокс» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Заринским МСО СУ СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту смерти рабочего АО «Алтай-Кокс» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Днем 13 ноября 2021 года  в тушильной башне, расположенной на территории акционерного общества АО «Алтай-Кокс» в городе Заринске при выполнении...
Горняк22: На коллегии следственного управления СК России по Алтайскому краю обсудили работу ведомства по расследованию и профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: На коллегии следственного управления СК России по Алтайскому краю обсудили работу ведомства по расследованию и профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Качественное рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних и в отношении них является одним из приоритетных направлений работы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: