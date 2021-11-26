ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Барнаул встал в девятибалльных пробках после ледяного шторма

Горняк22
6 часов Ago

Автомобильная пробка зимой Фото: pexels.com

Не все автомобилисты выбрали общественный транспорт, не смотря на «каток» на дороге, образовавшийся из-за прошедшего снега с дождем и последующего похолодания

Девятибальные пробки возникли на улицах Барнаула утром 26 ноября после ночного похолодания, пришедшего на смену мощному шторму, который накануне вместе с потеплением до плюсовых температур принес в город сильный снегопад и дождь. Данные передает сервис 2ГИС.

Дорожные заторы возникли на основных магистралях, ситуацию осложняют несколько мелких ДТП и не работающие светофоры.

Автомобилисты жалуются на «каток» на дорогах. Горожан просят отдать предпочтение общественному транспорту.

Ранее стало известно, что за одну ночь в Барнауле выпала почти половина месячной нормы снега.

ТОЛК

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