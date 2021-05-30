Горняк22: Многодетные семьи детей-отличников на Алтае получат выплаты до 10 тысяч

Школа. Ученики Фото: Фото: Анна Меньшикова

Для формирования пакета документов необходимо обратиться к администрации школы, затем в Управление образование муниципалитета

Многодетные родители отличников в Алтайском крае могут воспользоваться правом на единовременную выплату. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Речь идет об учащихся 2-10 классов, имеющих итоговые отметки «отлично» по всем предметам, а также о выпускниках 11 классов, получивших аттестат с отличием.

Выплаты предоставляют одному из родителей учащегося по окончании текущего учебного года:

для учащихся 2-4 классов – 1 тысяча рублей

для учащихся 5-9 классов – 2 тысячи рублей

для учащихся 10 классов – 3 тысячи рублей

для выпускников 11 классов – 10 тысяч рублей

Для формирования пакета документов необходимо обратиться к администрации школы, затем в Управление образование муниципалитета.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова отметила высокий уровень организации ЕГЭ на Алтае.

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