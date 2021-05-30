Горняк22: Раненный полицейским под Новосибирском юноша остается в крайне тяжелом состоянии

Скорая помощь. Медицина Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Пуля попала в голову 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался «отбить» товарища, пострадавшего экстренно госпитализировали

Пострадавший от выстрела сотрудника полиции 19-летний молодой человек находится в новосибирской больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местного минздрава.

По данным ведомства, юноша остается в ЦРБ рабочего поселка Мошково.

Вечером 28 мая экипаж ДПС начал преследование легкового автомобиля, водитель которого не подчинился на требование остановиться. Когда иномарка все-таки затормозила, стражи правопорядка приступили к задержанию нарушителя. В этот момент один из полицейских достал табельное оружие и, по данным СК, «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета».

Пуля попала в голову 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался «отбить» товарища, пострадавшего экстренно госпитализировали.

СК возбудил в отношении инспектора уголовное дело по двум статьям УК РФ – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУМВД проводятся внутреннюю проверку по факту случившегося.

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