Горняк22: Автомобиль Росгвардии сбил двух детей в Брянской области

Место ДТП Фото: "Новозыбков клуб"/"ВКонтакте"

По данным прокуратуры, служебный автомобиль проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора, когда наперерез выехали дети

В Брянской области автомобиль Росгвардии сбил двух 10-летних мальчиков, выкатившихся на перекресток на электросамокате. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

ДТП произошло вечером 28 мая.

По данным ведомства, служебный автомобиль проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора, когда наперерез выехали дети.

Пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Между тем, в соцсетях сообщают о том, что дети выехали на перекресток на мигающий зеленый.

Росгвардия проводит внутреннюю проверку, руководство ведомства окажет необходимую помощь пострадавшим.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ТОЛК