Горняк22: День химика: когда отмечают этот праздник в России

Химия Фото: pixabay.com

Чтобы подчеркнуть значимость работы специалистов химической промышленности несколько десятков лет назад появился их профессиональный праздник

30 мая профессиональный праздник отмечают работники химической и нефтехимической промышленности. Событие это появилось в СССР: День химика утвердили 1 октября 1980 года, но традиция отмечать его прижилась и в других странах, так что он актуален до сих пор.

Как пишет Calend.ru, с Днем химика связано немало традиций, например, каждый год он проводится под каким-либо символом элемента таблицы Менделеева, относительно этого придумывается логотип празднования, символика и многое другое. Самому первому празднику присвоили номер 1 — водород.

День химика объединяет как профессионалов химической отрасли, так и студентов специализированных факультетов и учебных заведений.

Отметим, что 31 января празднуется День рождения русской водки, который также связан с именем великого химика Дмитрия Менделеева.

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