ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Горняк22: «Ни пройти, ни проехать»: дети алтайских сел рискуют жизнью, добираясь до школы

Горняк22
15 часов Ago

Мост Фото: Алтайское отделение КПРФ

Жители двух алтайских сел написали коллективные обращения в правительство края с просьбой восстановить мосты, по которым их дети ходят в школы

Жители поселка Березовка Красногорского района и села Карабинка Солтонского района не первый год бьют тревогу по поводу состояния мостов через реки, которые разделяют населенные пункты. По ветхим конструкциям родители вынуждены водить в детей в школы и детсады, каждый раз рискуя жизнью.

«По нему еще Шукшин ездил»

Как рассказал «Толку» житель села Березовка Василий Князев, мост через одноименную реку, разделяющую населенный пункт, был построен еще в советское время. Тогда за его техническим состоянием следили местные совхозы и колхозы, но после их развала он оказался никому не нужен: конструкцию не передали на баланс ни сельсовету, ни району, ни краю.

Со временем мост разрушился. Сейчас по нему, со слов сельчан, не то что не может проехать автотранспорт – ходить страшно.

«До 1986 года дорога до моста и сам мост были федеральными. По ней еще даже Шукшин ездил. После перестройки – все это стало безхозяйным. Страшно за детей, которые по нему идут в детский сад и школу. Все сгнило, в любой момент обвалится. Пока беда не случится, никто не почешется, – высказался Василий Князев.

«Мягко скажем – не надежный»

В администрации Красногорского района пояснили, что знают о проблеме. Как высказался глава муниципалитета Андрей Вожаков, мост действительно «мягко скажем, не надежный». Он уже обращался с этой проблемой в минстрой Алтайского края.

«Мы каждый год из бюджета района выделяем средства, чтобы содержать конструкцию в более-менее рабочем состоянии. Но понимаем, что нужно строить мост заново. Таких денег пока нет. Ищем варианты», – рассказал глава района.

ГОРНЯК22 26.11.2021 13 октября, 16:06

Более 60 мостов в Алтайском крае находятся в аварийном и предаварийном состоянии

В текущем году в регионе планируется ремонт и реконструкция 10 мостов, еще два сооружения подрядчики сдадут в следующем строительном сезоне

Один из вариантов – участие в программе местных инициатив, когда выделяют деньги из краевого, федерального, местного бюджетов, а также при участии средств местных жителей проводят капремонт или строительство важных для муниципалитета объектов.

«Это реальный выход из ситуации, но проблема в том, что жители села должны принять общее решение. Тех, кто живет за речкой, этот мост не волнует. А тех, кому он нужен – всего 36 домов. В любом случае, проблему решать надо. Такой опыт в районе есть, но нужно время», – заверил Князев.

Он добавил, что похожие безхозяйные мосты были в селах Тайна и Макарьевка.

«Там ситуация еще хуже была. Если в Березовку есть подъезд, пусть в обход за 3 км, то в эти населенные пункты ни скорая помощь, ни пожарные машины проехать не могли. Я прекрасно понимаю жителей Березовки. Если бы сам там жил, тоже возмущался. Но, поверьте, ищу варианты, чтобы решить проблему», – отметил глава Красногорского района.

«Пока не рухнет»

Похожая ситуация сложилась в селе Карабинка Солтонского района. Мост через реку Неня в свое время строил местный совхоз, но после развала предприятия и многочисленной смены собственников он так же, как и в Березовке, оказался никому не нужен.

«Он просто разваливается. Арматура, решетки – все сгнило. Жители села скидываются каждый год, чтобы подлатать, но это не спасает. Толку нет», – рассказал местный житель Сергей Аброськин.

Мост через реку Неня в Солтонском районе.2 Мост через реку Неня в Солтонском районе. Фото: Алтайское отделение КПРФ

За переправой, по его словам, находится порядка 70 домов. Живет много пожилых людей, к которым в случае необходимости скорой помощи приходиться ехать в обход за 10 км.

«А зимой так вообще не добраться. И никому дела нет. Пока кто-то не рухнет с этого моста, никто и не пошевелится», – возмущен Сергей.

В администрации Солтонского района также пояснили, что в курсе проблемы, что уже направляли запрос в минтранс региона. Пока никакой конкретики нет, также как и средств в местном бюджете, чтобы построить новый мост.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Симакова Елена Ивановна, 06.05.1988 г.р. проживавшая в г.Камень-на-Оби, которая 17 ноября 2021 года ушла вместе со своим двухлетним сыном из...
Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом    следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного...
Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в...

Читать по теме:

ВТОПЕ: