Горняк22: Во время драки в кафе житель алтайского села задушил соперника

Вынесен приговор 32-летнему жителю Мамонтовского района. Он признан виновным в причинение смерти по неосторожности.

В феврале 2021 года вечером осужденный отдыхал со своими знакомыми в кафе в одном из сел Троицкого района. В какой-то момент между подвыпившими гостями этого увеселительного учреждения произошла ссора, переросшая в драку. В результате осужденный, желая успокоить противника, стал сдавливать руками его шею. В результате асфиксии мужчина скончался на месте происшествия.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Троицкий район

Алтайская правда