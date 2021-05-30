Горняк22: Пенсионерка из алтайского села убила топором своего мужа

Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней жительницы Родинского района. Она убила топором своего мужа и попыталась сжечь его тело.

В январе этого года в одном из сел Родинского района поругались пожилые супруги. Рассвирепевшая жена взяла топор и ударила им четыре раза мужа по голове.

62-летний мужчина скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть свое преступление, пенсионерка расчленила тело мужчины и попыталась сжечь его в надворных постройках.

Немаловажно, что женщина уже была ранее судима за совершение преступлений в отношении супруга. Однако на этот раз ее неприязнь зашла слишком далеко.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК по Алтайскому краю.

Родинский район

Алтайская правда