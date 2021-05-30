Горняк22: Ураган пронесся по алтайскому селу и разрушил зернохранилище

Накануне по Алтайскому краю пролетел кратковременный, но разрушительный ураган. От стихии больше всего пострадало село Старая Тараба в Кытмановском районе – здесь ветер разрушил зернохранилище.

Надвигающую тучу работники предприятия заметили около 5 часов вечера. Они поспешили накрыть семена, которые готовили для посевной, думая, что будет дождь. Но оказалось, все намного серьезнее, сообщают «Вести22».

Налетевший шквалистый ветер разбросал емкости зернохранилища – алюминиевые бочки. 16 больших емкостей разлетелись по территории и проломили бетонный забор. Кроме того, была повреждена сельхозтехника.

По словам специалистов предприятия, ущерб составил примерно 25 млн рублей.

За те несколько минут, что длилась пыльная буря, она также успела повредить линии электропередачи в селе и сломала дерево, которые упал на частный дом.

Кытмановский район

Алтайская правда