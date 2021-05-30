Горняк22: В Барнауле на Новом рынке автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов

29 мая в 14.37 на улице Пионеров произошло ДТП. Водитель перепутала педали и наехала на пешеходов, который находились возле торговых павильонов на Новом рынке.

Предварительно установлено, что 49-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus, перепутала педали. В результате машина выехала на тротуар, врезалась в торговый павильон и сбила двух пешеходов.

В результате ДТП 40-летняя женщина и 30-летний мужчина получили телесные травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь в больнице: женщина госпитализирована, вопрос о госпитализации мужчины решается.

Как сообщает отдел ГИБДД Барнаула, по данному факту проводится проверка.

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда