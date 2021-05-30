Горняк22: В пригороде Барнаула иномарка слетела с дороги и врезалась в дорожный знак

29 мая в 10 утра на дороге «Барнаул -АНИИЗиС» недалеко от поселка Гоньба произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали два человека.

Установлено, что молодой 21-летний водитель, управляя автомобилем Honda Legend, не справился с управлением. В результате он вылетел с трассы, врезался в дорожный знак и опрокинулся.

Как сообщает ОГИББД Барнаула, в результате ДТП получили травмы водитель и 25-летний пассажир. Им была оказана медицинская помощь в городской больнице.

Барнаул

Алтайская правда