ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайский депутат решил жить в здании заксобрания из-за введения QR-кодов

Горняк22
21 час Ago

Сергей Малинкович Фото: Олег Укладов

Депутат каждый месяц приезжает в Алтайский край из другого региона и останавливается в гостинице. Однако с введением QR-кодов он больше не может пользоваться услугами таких заведений

Депутат АКЗС от фракции КПРФ Сергей Малинкович заявил, что будет ночевать в здании парламента во время ближайшей сессии, так как у него нет QR-кода для заселения в гостиницу. Об этом он рассказал «Политсибру».

Парламентарий проживает в Санкт-Петербурге, поэтому во время приезда на сессию забронировал себе номер в гостинице, однако воспользоваться им он не сможет из-за введенных ограничений. В связи с этим он принял решение заночевать прямо в парламентском центре.

В поездку с собой Малинкович возьмет постельные принадлежности, а чистить зубы и умываться намерен в туалете. По словам коммуниста, в АКЗС к такой идее отнеслись «спокойно».

Депутат пояснил, что поставить прививку, чтобы получить заветный код, он пока не будет, так как в феврале переболел коронавирусом, и у него сохраняется высокий титр антител.

Примечательно, что в феврале может вступить в силу законопроект, согласно которому QR-код потребуется для авиаперелетов. Тогда парламентарий не сможет посещать сессии в режиме оффлайн.

Напомним, сессия АКЗС состоится в пятницу, 26 ноября.

Ранее главная коммунистка Алтайского края Мария Прусакова выступила против введения QR-кодов. Однако законодатель усомнилась, что ей удастся отстоять это решение.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Житель Бийского района приговорен к длительному лишению свободы за совершение действий сексуального характера в отношении малолетней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Бийского района приговорен к длительному лишению свободы за совершение действий сексуального характера в отношении малолетней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Собранные Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: В городе Заринске задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Заринске задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 44-летнему жителю города Заринска в...
Горняк22: Житель Шипуновского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Шипуновского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Старшеклассник предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковского счета своего знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Старшеклассник предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковского счета своего знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: В Рубцовске двое мужчин обвиняются в покушении на убийство местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Рубцовске двое мужчин обвиняются в покушении на убийство местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителям города Рубцовска 31-го...

Читать по теме:

ВТОПЕ: