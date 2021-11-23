ГОРНЯК22 23.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле такси с пассажиркой влетело на скорости в трамвай

Горняк22
8 часов Ago

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"

Судя по кадрам, опубликованным в Сети очевидцем, при столкновении легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель мог не заметить вагон

В Барнауле автомобиль такси врезался в трамвай. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

Авария произошла вечером 22 ноября на пересечении улиц Анатолия и Челюскинцев. По словам ехавшей в салоне пассажирки, таксист не сразу заметил вагон и не успел вовремя затормозить.

Пострадавших в результате ДТП не оказалось.

В середине ноября в Рубцовске автомобиль такси сбил десятилетнюю девочку.

ТОЛК

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