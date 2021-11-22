Горняк22: В Алтайском крае произошел взрывной рост больничных и выплат по ним

В Алтайском крае стало выгодно уходить на больничный Фото: Электронный больничный. Фото: ФСС

По сравнению с доковидным 2019 годом в регионе на треть выросло число работников, уходящих на больничный. В 2020 году им выплатили 5,5 млрд рублей

В 2021 году жителям Алтайского края по больничным уже выплатили на 1,1 млрд рублей больше, чем в доковидном 2019 году. Если тогда за весь год работникам по листкам нетрудоспособности перечислили 3,1 млрд рублей, то в еще не завершившемся 2021-м — 4,2 млрд. Об этом сообщила Татьяна Петрова, глава реготделения Фонда соцстраха, на круглом столе, посвященном теме перехода только на электронные больничные.

В 2020 году сумма выплат составила и вовсе 5,5 млрд рублей — 180% к предыдущему. Сюда же входят выплаты и тем, что брал больничные при нахождении на самоизоляции.

Только работающим пенсионерам старше 65 лет с апреля 2020-го по март текущего года оформили более 114,8 тысячи электронных больничных — получателями стали более 10 тысяч человек. Им выплатили свыше 1 млрд рублей за 1,5 млн дней карантина.

Елена Воронцова, глава профильного отдела в алтайском ФСС, привела и другую цифру, показывающую взрывной рост больничных, выданных в регионе. Сегодня, по ее словам, в крае застрахованы как работники свыше 560 тыс. граждан. В 2019 году больничные брали 32% из них, в 2020-м — 43%, или 239,5 тысячи человек.

Эксперты ФСС не называли причину такого взрывного роста, лишь констатировали данные. Однако только коронавирусных пациентов за все время пандемии официально превысило 97,7 тысячи. Да, среди них есть дети, неработающие пенсионеры. Однако определенно существенная доля — работающие граждане, которые при подтвержденном ковиде находились на больничном минимум две недели.

Серьезность ситуации подтверждали, например, в Союзе промышленников, где рассказывали, что и в 2020-м, и особенно в 2021 году массовое выбытие работников по болезни создавало крайне напряженную ситуацию и ставило на грань срыва выполнение по взятым контрактам. Причем в текущем году чаще заболевали и умирали люди самого трудоспособного возраста — 40-55 лет.

При этом большое число переболевших находились на больничных с диагнозом «ОРВИ». Власти признавали в конце 2020 года, что латентных заболевших коронавирусом могло быть больше в разы.

При этом, конечно, немало работников брали больничные по другим, «мирным», заболеваниям. Но взрывной рост, вероятнее всего, обусловлен именно ковидом.

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