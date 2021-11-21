Горняк22: Оттепель до +2 градусов придёт 21 ноября в Алтайский край
Снег. Оттепель Фото: Анна Меньшикова
К понедельнику синоптики прогнозируют тепло до +8 градусов, но вместе с тем ожидаются снегопады и метели с сильным ветром
Ноябрьские оттепели
Днем 21 ноября в Алтайском крае ожидается -3…-8, местами по югу до +2 градусов. В этот день без осадков. На дорогах – гололедица. Южный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает ЦГМС края.
В Барнауле в воскресенье столбики термометров покажут около -6…-8 градусов. Осадков не ожидается. На дорогах все так же скользко. Ветер южный, 3-8 м/с.
Непогода и тепло
К понедельнику, 22 ноября, синоптики прогнозируют потепление до +8 градусов по краю. Вместе с тем в регион придет непогода.
В первый день новой недели ожидается снег, мокрый снег, местами метели. Порывы ветра достигнут 23 м/с.