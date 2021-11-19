ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Лунное затмение 19 ноября открыло зимний коридор затмений

Горняк22
14 часов Ago

Багровая луна. Полнолуние. Затмение Фото: Pexels

В России лунное затмение будет видно только на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Несмотря на то что большая часть страны затмение даже не заметит, астрологи уделяют особое внимание этому событию

В «бобровое» полнолуние 19 ноября произойдет частное лунное затмение – важное с астрологической точки зрения событие. Оно откроет последний в 2021 году коридор затмений, который продлится по 4 декабря.

Коридор затмений – это астрологическое понятие: период между двумя затмениями, расположенными друг к другу по времени.

Лунное затмение 19 ноября пройдет на оси Телец – Скорпион. Это сочетание созвездий позволит распознать способы, как заработать деньги, а Скорпион приумножит их. Лунное затмение заложит фундамент финансовых трендов на 2022-2023 годы, обещают астрологи человечеству.

Начинающийся 19 ноября коридор затмений окажет влияние на грядущие девять или даже восемнадцать лет. А все позитивные и негативные события, произошедшие в это время, являются как бы формой кармы.

После 19 ноября рекомендуется сохранять спокойствие и стараться направлять силы на что-то созидательное. Эмоциональным людям будет особенно сложно в период с 19 ноября по 4 декабря. Они могут стать плаксивыми, почувствуют неконтролируемую агрессию, депрессию и проявление страхов. Астрологи обещают странные совпадения и даже мистические ситуации.

ТОЛК

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