ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Ушел из жизни известный алтайский художник Андрей Арестов

Горняк22
14 часов Ago

Андрей Арестов Фото: Алтайская Организация Союза Художников/facebook.com

В 80-х годах мастер преподавал в детской художественной школе Барнаула. Являлся членом Союза художников России с 1993 года

В Барнауле на 65 году жизни умер известный алтайский художник, член Союза художников России Андрей Арестов. Об этом 18 ноября на своей странице в Facebook сообщила местная организация Союза художников.

«Сегодня не стало Андрея Васильевича Арестова», – говорится в публикации.

Здесь выразили соболезнования родным, близким, друзьям и всем поклонникам творчества «этого замечательного художника и хорошего человека».

Причина смерти не раскрывается. О времени и месте прощания станет известно позже.

Арестов родился в Новосибирске, окончил Новоалтайское художественное училище, работал в жанре пейзажа, портрета, натюрморта. Его работы находятся в нескольких российских музеях, в том числе в Государственном художественном музее Алтайского края, а также в частных собраниях России и за рубежом.

11 ноября стало известно о смерти легенды алтайского бокса, заслуженного тренера Василия Данилова.

ТОЛК

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