ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Что нужно знать о лунном затмении 19 ноября и к чему быть готовым человечеству

Горняк22
20 часов Ago

Луна. Ночь. Затмение Фото: Pexels

Частное лунное затмение 19 ноября будет видно только в нескольких регионах России. Несмотря на это, астрологи предупреждают: затмение так или иначе повлияет на жизнь большинства людей

Во сколько будет затмение 19 ноября?

Лунное затмение начнется в 10.20 по московскому времени и продлится до 13.48, сообщает «МК Новосибирск». Максимальная фаза, когда тень Земли закроет Луну на 97%, наступит в 12.04.

Где будет видно затмение 19 ноября 2021 года?

Увидеть затмение 19 ноября можно будет в Южной и Северной Америке, Тихом океане, Индонезии, Австралии, Азии. В России – только на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке, уточняют «Вести».

Лунное затмение в Тельце

С 19 ноября в течение двух лет затмения будут проходить в созвездиях Тельца и Скорпиона. Эти знаки в астрологии отвечают за финансы, самооценку, собственность и личную энергию. Скорпион и Телец требуют «заземлиться» и научиться считать деньги, сообщает Elle.

Затмение 19 ноября пройдет как раз в знаке Тельца и рядом с Ураном. Из-за влияния планеты затмение может привести к потере денег или накоплений. Это будет означать, что в отношениях с финансами нужно что-то менять.

Чем опасно лунное затмение 19 ноября

Пятницу, 19 ноября 2021 года, астрологи относят к неблагоприятным дням месяца, пишет Dailyhoro.ru. В этот день не рекомендуется ждать от окружающих вас людей уступок и добра.

Бобровое полнолуние – 2021

Затмения всегда происходят в полнолуние. Любопытный факт: ноябрьское в древности называли бобровым или морозным.

ТОЛК

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