ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Барнаул встал в утренних пробках после ночного снегопада

Горняк22
20 часов Ago

Выпавший снег осложнил дорожную обстановку утром 22 января в Барнауле

На кольце у торгового центра «Волна» обстановку осложнило дорожно-транспортное происшествие – здесь «притерлись» две легковушки

В Барнауле утром 18 ноября сила дорожных пробок достигла девяти баллов. Данные передает сервис «2ГИС».

Крупные заторы возникли на основных транспортных артериях города – на улицах Попова, Малахова, Власихинской, Павловском тракте и Змеиногорском тракте, проспекте Ленина.

Осложнение обстановки на дорогах спровоцировал выпавший за ночь снег.

Как ранее сообщал «Толк», на четверг в Алтайском крае синоптики объявили штормовое предупреждение – в регион пришли похолодание, сильный ветер и метели.

ТОЛК

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