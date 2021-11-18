ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Горняк22: «Видимость нулевая»: автомобилист призвал не выезжать на алтайскую трассу

Горняк22
20 часов Ago

Метель на трассе Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Госавтоинспекция выпустила обращение к водителям по непогоде, в котором попросила быть предельно внимательными на дорогах

Мощный буран спровоцировал экстремальную дорожную обстановку на одной из трасс Алтайского края 18 ноября. Об этом один из автомобилистов предупредил в паблике «Инцидент Барнаул».

«Трасса Бийск – Барнаул. Переметы, пурга метель, видимость нулевая. Пожалуйста, не выезжайте на трассу по возможности», – прокомментировал мужчина кадры, снятые во время поездки.

На съемке видно, что автомобили двигаются на низкой скорости с включенной «аварийкой», при этом дует сильный ветер и сыпет снег.

Аналогичная обстановка сложилась на автодороге Бийск – Советское.

На четверг в Алтайском крае синоптики объявили штормовое предупреждение – в регион пришли похолодание, сильный ветер с порывами до 27 м/с и метели.

ТОЛК

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