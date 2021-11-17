ГОРНЯК22 17.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле снова исчез терявшийся 1 сентября 11-летний мальчик

Горняк22
7 часов Ago

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Всю ночь волонтеры вели поиски ребенка, однако, судя по всему, они так и не дали результатов. К утру 17 ноября мальчика еще не нашли

В Барнауле идут поиски пропавшего 11-летнего мальчика, сообщает «Лиза Алерт». Волонтеры уточнили, что 16 ноября он ушел в неизвестном направлении.

В Барнауле снова исчез терявшийся 1 сентября 11-летний мальчик1 Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серые.

Одежда: синяя куртка, черные штаны, синие ботинки, черная шапка.

Поисковики просят всех, кто что-либо знает о ребенке, позвонить по телефону 112.

Примечательно, что ребенок уже пропадал ранее. Так, он не вернулся домой после школьной линейки 1 сентября 2021 года. На следующий день его нашли сотрудники полиции возле одного из домов на улице Юрина и передали матери.

ТОЛК

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