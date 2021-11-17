ГОРНЯК22 17.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Будет ли виден в Алтайском крае и России звездопад Леониды в ночь на 18 ноября

Горняк22
7 часов Ago

Звездопад. Метеор Фото: Pixabay

Метеорный поток Леониды в северном полушарии видно в течение почти всего ноября. Наибольшую активность звездопад проявляет в ночь с 17 на 18 ноября

В России и Алтайском крае метеорный поток можно будет наблюдать невооруженным глазом. Чтобы увидеть падающие звезды, нужно смотреть в область, где расположено созвездие Льва, рассказали в Барнаульском планетарии. Свое романтическое название Леониды получили именно от созвездия Льва (Leo), в котором находится радиант потока.

Удобнее всего делать это после полуночи. И единственное, что может помешать увидеть звездопад, – это облачность.

При хорошей погоде для наблюдений не потребуется специального оборудования. Желательно найти место вдали от городского освещения с чистым открытым горизонтом на юго-востоке и немного побыть в темноте, чтобы к ней привыкли глаза, объясняет «Интерфакс».

При удаче и внимательности в ночь с 17 на 18 ноября можно увидеть 25-30 метеоров в час.

ТОЛК

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