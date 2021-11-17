Горняк22: Модернизация Барнаульского меланжевого комбината обойдется в 5 млрд рублей

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Сейчас идет закупка нового современного оборудования для отделочной фабрики, которая будет выпускать ткани мирового уровня

В 2022 году в Барнауле начнется строительство отделочной фабрики. Масштабный проект реализует компания «БТК Холдинг» – учредитель Барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая». Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Гендиректор компании «БТК Холдинг» Михаил Бочаров отметил, что сумма инвестиций в меланжевый комбинат на ближайшие четыре-пять лет составит 5 млрд рублей.

Для новых мощностей потребуется модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения. Правительство Алтайского края выделит на эти цели около 1 млрд рублей за счет привлечения инфраструктурного бюджетного кредита. Губернатор края Виктор Томенко, в свою очередь, поддержал планы по развитию проекта в регионе.

Ранее сообщалось, что меланжевый комбинат в Барнауле ждет масштабная реконструкция: здесь намерены построить новые корпуса, что позволит нарастить объем производства с 7 до 24 млн метров ткани к 2030 году и открыть дополнительные рабочие места.

Согласно документации, на площадке завода, расположенного на ул. Кулагина, 8, планируют возвести производственно-складской корпус в два этажа, площадью 21,8 тыс. кв. метров. Он будет разделен на промышленные зоны и административно-бытовой блок.

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