ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Солдата из Алтайского края нашли мертвым в секретной военной части

Горняк22
54 минуты Ago

Гвоздики. Цветы на снегу Фото: Анна Меньшикова

О предполагаемых мотивах поступка молодого человека ничего не сообщается. При этом он не был новобранцем, так как уже служил по контракту

14 ноября в Можайском городском округе Московской области в закрытом военном городке нашли тело 19-летнего солдата из Алтайского края. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «Вконтакте».

Солдата, который служил по контракту в звании рядового, искали несколько часов. Затем сослуживцы обнаружили его между гаражными боксами. Носит ли его смерть насильственный характер, пока неизвестно. Назначены экспертизы.

Известно, что военная часть, где все случилось, является повышенной секретности и на её территории находятся несколько складов с ядерным оружием.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: С 16 по 17 ноября на территории Заринского района Алтайского края пройдет плановое антитеррористическое учение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: С 16 по 17 ноября на территории Заринского района Алтайского края пройдет плановое антитеррористическое учение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
54 минуты Ago
              ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФСБ России) УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ (УФСБ России по...
Горняк22: В Алтайском крае браконьер признан виновным в незаконной охоте на сибирскую косулю и барсуков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае браконьер признан виновным в незаконной охоте на сибирскую косулю и барсуков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
54 минуты Ago
Собранные Каменским межрайонным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: В Калманском районе многодетная мать предстанет перед судом по обвинению в истязании детей и ряде других преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Калманском районе многодетная мать предстанет перед судом по обвинению в истязании детей и ряде других преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
54 минуты Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней...
Горняк22: Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью жителя Первомайского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью жителя Первомайского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
54 минуты Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего...
Горняк22: Молодой житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний мальчик — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Молодой житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний мальчик — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
54 минуты Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего...

Читать по теме:

ВТОПЕ: