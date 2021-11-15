ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Мокрый снег и до -2 градусов ожидается в Алтайском крае 15 ноября

Горняк22
10 часов Ago

Снег. Зима Фото: Анна Меньшикова

Плюсовая температура в регионе сменится небольшим похолоданием, которое усилится к концу недели. Также в большинство дней на этой семидневке ожидаются осадки

15 ноября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит -2…+3 градуса. В этот день на большей части территории региона пройдут небольшие, а местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах сохранится сильная гололедица. Порывы юго-западного ветра достигнут 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в понедельник столбики термометров покажут около -1…+1 градус. Возможны дождь с мокрым снегом. На дорогах по-прежнему скользко. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

ТОЛК

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