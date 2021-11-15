Горняк22: Ко Дню вторичной переработки: каким вещам подарить вторую жизнь 15 ноября

Вторичная переработка Фото: Pexels

Всемирный день вторичной переработки (или Всемирный день рециклинга) — 15 ноября. Эта дата отмечают ежегодно, чтобы привлечь внимание властей и общественности к этой теме

По статистике, один россиянин в год производит в год около 400 кг мусора, пишет plus-one.ru. Но до 90% содержимого мусорного ведра поддается переработке. Сфера вторичной переработки в российских городах активно развивается, и быть экологичным, сдавая вторсырье, становится все проще.

Пластиковые бутылки выкидывают в специальные сетки для сбора пластика, устанавливаемые во многих районах.

Металл и стеклотару можно сдавать в любой районный стационарный пункт или на акциях движения «РазДельный Сбор», пишет gorod-plus.tv.

Старую одежду можно сдавать на переработку (например, в магазины H&M).

Вторичная переработка Фото: Pexels

И это – только первый, «новичковый» уровень. Далее можно попробовать разобраться в видах пластика, например, или разобраться в правилах сдачи тетра-паков.

Раздельный сбор помогает сократить количество свалок. Повторное использование ресурсов позволяет экономить средства и создавать чистую и здоровую окружающую среду.

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