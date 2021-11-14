ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Малышева раскритиковала отказ врачей от вакцинации

Горняк22
4 часа Ago

Елена Малышева Фото: Елена Малышева/Instagram

Известная телеведущая считает, что решение врачей отказаться от вакцинации это прямое вредительство и уголовное преступление.

Врач и телеведущая Елена Малышева резко высказалась по поводу врачей, которые не торопятся ставить прививку от ковида, сообщает Shraibikusnews.

По ее мнению, врач должен быть вакцинирован от всех инфекций, так как он работает со «слабыми» пациентами. Малыша считает, что невакцинированный врач приравнивается к преступнику.

Телеведущая отметила, что локдаун не сильно влияет на распространение коронавируса, ослабить «хождение» инфекции может лишь вакцинация.

Малышева также признала, что у пожилых прививка может вызвать не самые приятные последствия. Кроме того, у них якобы могут вовсе не появиться антитела.

Ранее сообщалось, что в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 49%.

ТОЛК

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