ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Умер экс-начальник краевого управления автомобильного транспорта Василий Величко

Горняк22
4 часа Ago

Свеча памяти Фото: pexels.com

До последнего времени Величко являлся председателем Совета ветеранов Алтайского краевого управления автомобильного транспорта

10 ноября ушел из жизни бывший начальник Алтайского краевого управления автомобильного транспорта Василий Величко, сообщает пресс-служба барнаульского автовокзала. Ему было 87 лет. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь.

Свою трудовую деятельность он начал механиком предприятия, работал на руководящих постах автоколонны, Барнаульского таксомоторного предприятия. С 1977 по 1995 годы был руководителем отрасли автомобильного транспорта Алтайского края.

Под его руководством создавались и развивались предприятия автомобильного транспорта края. Имеет многочисленные правительственные награды.

Ранее сообщалось о смерти депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Белкина.

ТОЛК

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