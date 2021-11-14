Горняк22: Умер экс-начальник краевого управления автомобильного транспорта Василий Величко

Свеча памяти Фото: pexels.com

До последнего времени Величко являлся председателем Совета ветеранов Алтайского краевого управления автомобильного транспорта

10 ноября ушел из жизни бывший начальник Алтайского краевого управления автомобильного транспорта Василий Величко, сообщает пресс-служба барнаульского автовокзала. Ему было 87 лет. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь.

Свою трудовую деятельность он начал механиком предприятия, работал на руководящих постах автоколонны, Барнаульского таксомоторного предприятия. С 1977 по 1995 годы был руководителем отрасли автомобильного транспорта Алтайского края.

Под его руководством создавались и развивались предприятия автомобильного транспорта края. Имеет многочисленные правительственные награды.

Ранее сообщалось о смерти депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Белкина.

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