Горняк22: Росприроднадзор проверяет слив «отходов» в барнаульский «Ковш»

Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что в воду стекает неизвестное вещество и образует огромное мутное пятно. Горожане предположили, что речь идет о вредных веществах, застройщик это опровергает

Барнаульцы засняли, как неизвестное вещество со стройки сливают в барнаульский Ковш (старый Речпорт). Жители возмутились такому поведению строителей и потребовали срочной реакции властей. Застройщик объяснил «Толку», что никаких нарушений нет.

Ролик жителей размещен в «Инцидент Барнаул».

«Это же все течет в Обь. Идет загрязнение экологии, отравят рыб. Обратите внимание!», – написали горожане.

После появившихся в соцсетях кадров Росприроднадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай уже начал проверку – сотрудники выехали на место, сообщает «Банкфакс».

В ведомстве сообщили, что пока происхождение отходов не ясно, однако там усомнились, что речь идет о химикатах или нечистотах. Замруководителя регионального Росприроднадзора Владимир Полипович рассказал, что сотрудники взяли пробы воды, однако каких-то заключений пока давать рано.

На данном участке – на стройплощадке по ул. Промышленной, 6 – работает строительная компания «Родные берега». В компании пояснили «Толку», что на участке ведутся противопаводковые работы:

«Мы отсыпаем дно чистейшим песком, предварительно получив одобрение со стороны экспертов Роспотребнадзора. Но из-за того, что сыпать приходится много и быстро, со дна поднимается ил. Именно его и приняли бдительные граждане за масляное пятно», – рассказали в компании.

Собеседник уточнил, что такие такие «пятна» с пеной приходится видеть каждый год. По его словам, по факту обращения граждан специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы воды и не нашли нарушений, заверили в организации.

Ранее сообщалось, что начальник на барнаульском заводе незаконно «закапывал» в землю опасные вещества.

ТОЛК