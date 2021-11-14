Горняк22: На Алтае умер пациент, которого врачи передали в полицию

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Мать погибшего считает, что смерть мужчины наступила по вине врачей, которые не оказали ему помощь и передали сотрудникам полиции

В Республике Алтай следователи взялись за смерть пациента, который умер в полиции, куда якобы передали его врачи, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным СМИ, в октябре 2021 года в Чойскую районную больницу на автомобиле скорой помощи в тяжелом состоянии поступил 50-летний мужчина. Однако по указанию врача из-за неадекватного поведения его якобы передали в полицию, где он скончался.

Сейчас по данному факту следователи проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Томске скончалась 84-летняя женщина, за которой ухаживал внук, выдавая себя за врача.

ТОЛК