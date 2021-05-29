Горняк22: Народные приметы на 29 мая: на какие погодные условия обратить внимание
Медуница. Растение. Природа Фото: Pixabay
Красная луна и гром: какие еще приметы были важны для крестьян 29 мая и какого святого почитали в этот день православные люди
29 мая в народном календаре получило название Федор Житник в честь преподобного Феодора Освященного. Святой родился в Египте в семье богатых христиан. В 14 лет он сбежал из дома в Тавенскую обитель преподобного Пахомия Великого, где его рукоположили в священники. После смерти Пахомия Феодор принял на себя управление монастырем, а позже стал главой всех Фиваидских обителей.
29 мая было принято готовиться к свадьбам и проводить различные обряды на счастливое замужество, указывает сайт Vsyamagik.ru.
Народные приметы на 29 мая:
- Если к этому дню зацвела рябина – холодов больше не будет.
- Большая красная луна предвещает сильный ветер.
- Гром 29 мая сулит хороший урожай зерна.
- Обилие шишек на ольхе предсказывает богатый урожай ячменя.
- Обильно цветет рябина – будет много овса