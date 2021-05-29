Горняк22: Полиция устанавливает личность мужчины, сбитого поездом под Барнаулом
Поезд. Железная дорога Фото: Анна Меньшикова, "Толк"
ЧП произошло 28 мая в районе остановочного пункта Сосняк в Новоалтайске – очевидцы сообщили о том, что возле путей лежит человек с травмами
В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства инцидента с травмированием человека на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ЧП произошло 28 мая в районе остановочного пункта Сосняк в Новоалтайске – очевидцы сообщили о том, что возле путей лежит мужчина с травмами.
Пострадавшего госпитализировали в больницу Барнаула в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы.
Полиция выясняет личность пациента, поскольку при нем не оказалось документов.
Ранее стало известно, что во время сплава в Республике Алтай погиб 36-летний турист.