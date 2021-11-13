Горняк22: В Барнауле на 1,5 месяца полностью перекроют улицу

Знак. Движение перекрыто Фото: Толк

Проезд не будет осуществляться по всей ширине проезжей части. Это плановое перекрытие и связано оно с проведением работ на участке

В Барнауле с 15 ноября по 30 декабря перекроют движение по улице 42 Краснознаменной Бригады, сообщает пресс-служба горадминистрации. Это связано с проведением работ по устройству водоотведения.

В частности, перекроют участок по всей ширине проезжей части в районе пересечений с проездом Кооперативным 1-м, 3-м и 4-м. Движение не будет осуществляться с 8:00 15 ноября до 22:00 30 декабря.

Водителей и пешеходов просят заранее выбирать маршрут для поездки.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на пересечении улиц Балтийской и Шумакова появился диагональный пешеходный переход. Теперь пересекать дорогу здесь можно между противоположными углами перекрестка.

ТОЛК