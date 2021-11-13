ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовском районе крупный ландшафтный пожар «дотянулся» до села

Горняк22
13 часов Ago

Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ранее спасатели предупреждали о высокой пожароопасности в период отопительного сезона. Они призвали жителей края тщательно проверять электроприборы

В Рубцовском районе рядом с селом Безрукавка произошел крупный ландшафтный пожар, сообщает «Инцидент Барнаул». Кадры «ползущего» огня появились в сети вечером 12 ноября.

По словам очевидца, огонь уже подходит к домам. На видео видно, как огонь тянется вдоль дороги.

На месте сотрудники МЧС борются с огнем.

Ранее сообщалось, что в Павловске сгорело огромное кафе «Майя» в 800 «квадратов».

ТОЛК

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