Горняк22: Уполномоченная по правам ребенка прокомментировала ситуацию с истязанием девочки в Барнауле

Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева встретилась с мамой девочки, пострадавшей от нападения подростков. Также она призвала СМИ соблюдать этику при освещении инцидентов с детьми.

Подробностей о встрече с матерью пострадавшей уполномоченная не раскрыла. Лишь завершила, что ребенку оказывается медицинская помощь, также с девочкой работают медики. Саму ситуацию Ольга Казанцева прокомментировала так: «детская жестокость, от которой холодеет в душе».

Уполномоченная призывает СМИ и соцсети закрыть комментарии к новости об издевательствах над ребенком и исключить появление видеозаписи со сценой истязания.

«Сейчас травят ребенка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись», – подчеркнула она.

Кроме того, распространение данных несовершеннолетнего, пострадавшего от противоправных действий, преследуется по закону.

Если кто-то хочет помочь ребенку, можно сделать целевое пожертвование в Алтайское отделение российского детского фонда.

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