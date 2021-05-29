Горняк22: В барнаульском Затоне введен режим повышенной готовности из-за паводка

28 мая в барнаульском микрорайоне Затон введен режим «повышенная готовность», поскольку уровень воды в Оби поднялся до 556 сантиметров выше нуля водомерного поста, а критическая отметка для Затона – 560 см.

Население Затона оповестят о сложившейся обстановке и действиях при эвакуации, дополнительно будет организован подворовой обход. В микрорайоне разворачивается оперативная группа КЧС И ПБ Центрального района (два человека и одна единица техники), вводится круглосуточное дежурство руководящего состава в телефонном режиме, а также круглосуточно в Затоне при необходимости.

Всего в Затоне проживает 2287 человек. Для возможного временного размещения населения определены четыре пункта. На сегодняшний день здесь частично подтоплено 50 приусадебных участков, четыре участка дороги. При уровне 580 см выше уровня водомерного поста планируется установить водоналивную дамбу на улице Лоцманской. При уровне 580 см выше нуля водомерного поста прекращается автомобильное сообщение.

Барнаул

Алтайская правда