Горняк22: Двух организаторов ячеек запрещенной секты задержали в Алтайском крае

Силовики задержали двух организаторов ячеек запрещенного в РФ экстремистского религиозного объединения «Свидетелей Иеговы». В их отношении возбуждено уголовное дело. На 12 адресах в Барнауле и 8 в Рубцовске проведены обыски. Об этом «Алтайской правде» рассказал осведомленный источник, близкий к силовым структурам.

В ходе обысков обнаружена и изъята запрещенная литература, а также технические средства для проведения видеоконференций, посредством которых сектанты проводили свои собрания. Отмечается, что в последнее время последователи экстремистских течений стараются переходить на цифровой формат, поскольку осознают незаконность своих действий. Организаторы рубцовской и барнаульской ячеек поддерживали связь с кураторами из «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России». Барнаульское отделение состояло из шести групп.

Организация экстремистских религиозных течений – дело довольно редкое для Алтайского края, да и для Сибири в целом. Из последних громких событий на эту тему можно вспомнить задержание членов «Общины Виссариона» в Красноярском крае (экстремистской организация на тот момент признана не была) в сентябре 2020 года. В начале ноября суд признал экстремистским отделение китайской секты «Фаньлуньгун», причем у себя на родине – в КНР – она была запрещена еще в 1999 году.

Фото: предоставлено источником

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Алтайская правда