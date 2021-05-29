Горняк22: Водитель Lada Vesta сбил женщину в Барнауле

В Барнауле сегодня, 28 мая, на 19 км 840 метре трассы А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан» сбили женщину. Дорожный инцидент произошел в 13:05.

Водитель 1964 г.р. на автомобиле Lada Vesta допустил наезд на женщину 1945 г.р. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные травмы. Пострадавшая госпитализирована в горбольницу №1 для оказания медицинской помощи, сообщили в ГИБДД города.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Фото: Instagram ОГИБДД Барнаула

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Алтайская правда