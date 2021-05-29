Горняк22: Мужчину с многочисленными переломами нашли на рельсах в Алтайском крае

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства травмирования гражданина на железнодорожных путях в Алтайском крае.

28 мая в дежурную часть сообщили, что в районе остановки Сосняк лежит мужчина с телесными повреждениями. Прибывшая опергруппа доставила пострадавшего в больницу, где медики констатировали наличие многочисленных переломов.

В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии, документов при нем не оказалось, правоохранители устанавливают его личность и обстоятельства произошедшего.

«Приметы мужчины: на вид 40 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, волос темный короткий, был одет: футболка серая, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета. Всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в Алтайское линейное управление МВД России по телефону дежурной части: Тем, кто владеет какой-либо информацией о случившемся просьба сообщить по телефонам: +7 (3852) 29–31–85, 24–38–01», — гласит текст сообщения, распространенного МВД.

Алтайская правда