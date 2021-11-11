ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Что известно о зеркальной дате 11.11 и в чем ее особенность

Горняк22
7 часов Ago

Зеркало. Девушка Фото: Pexels

Астрологи убеждены, что зеркальная дата 11.11 увеличивает силу слова в восемь раз, и поэтому это идеальный день для загадывания и исполнения желаний

Зеркальную дату 11 ноября считают энергетически сильным, удивительным днем. Согласно заветам нумерологов, в зеркальных датах единица дает силы довести все дела до логического завершения и выйти на новый уровень. А здесь их сразу четыре.

В зеркальную дату 11.11 важно держать себя в руках, не поддаваться эмоциям. Все решения должны быть взвешенными, обдуманными.

11.11 велика вероятность встретить свою любовь или получить предложение руки и сердца. В этот день нужно анализировать свою жизнь и искать ответы на самые сложные вопросы. Именно 11.11.21 многим людям удастся с легкостью обойти все подводные камни.

«Все будет складываться, как по волшебству», – прогнозируют астрологи и нумерологи.

Зеркальная дата 11.11 хорошо подходит для крупных покупок.

Рекомендуется помогать нуждающимся: милосердие 11.11 позволит притянуть к себе денежный поток.

Источник

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Уважаемые коллеги! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Ваша служба призвана обеспечивать...
Горняк22: В Егорьевском районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище и краже имущества местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Егорьевском районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище и краже имущества местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего...
Горняк22: Житель Смоленского района предстал перед судом за совершение убийства знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Смоленского района предстал перед судом за совершение убийства знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя...
Горняк22: В Смоленском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей малолетней падчерицей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Смоленском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей малолетней падчерицей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего...
Горняк22: Бывший инженер «Юго-Восточное ДСУ» и учредитель одного из обществ с ограниченной ответственность города Бийска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший инженер «Юго-Восточное ДСУ» и учредитель одного из обществ с ограниченной ответственность города Бийска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...

Читать по теме:

ВТОПЕ: