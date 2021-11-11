Горняк22: Жена рэпера Энди Картрайта могла расчленить его еще живым

Энди Картрайт Фото: vk.com/kararatrait

В деле о гибели рэпера Энди Картрайта появляются все новые шокирующие подробности. По данным экспертизы, его смерть была долгой и мучительной

Рэпер Александр Юшко, выступающий под псевдонимом Энди Картрайт, умирал на протяжении 6-12 часов, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на результаты экспертиз.

Также эксперты установили, что причиной смерти стала гипоксия, то есть кислородное голодание. Кроме того, предварительно известно, что расчленение тела могло происходить, когда Картрайт был еще жив. Предположительно, это случилось в течение десяти минут до либо после наступления смерти.

Однако его супруга Марина Кохал, которую подозревают в убийстве мужа, утверждает, что нашла его уже холодным.

Адвокат семьи Картрайта Антон Кобит в свою очередь заявил о возможной коррупционной составляющей при проведении судебно-медицинской экспертизы в военно-медицинской академии. Дело в том, что проведение третьей экспертизы началось 15 февраля, а закончилось 26 июня.

«Медики под надуманными предлогами результаты следствию не предоставляли и сделали это только 6 октября», – заявил он телеканалу.

Расчлененное тело 30-летнего Энди Картрайта (Александра Юшко) нашли в его квартире 29 июля 2020 года после того, как о его смерти в полицию сообщила жена – уроженка Барнаула Марина Кохал. За пару часов до этого она передала родственникам своего двухлетнего сына.

Основной подозреваемой по делу стала именно Кохал, которая заявляла, что ее супруг умер якобы от передозировки наркотиков. Однако в организме рэпера их следов не нашли. Зато обнаружили доказательства причастности женщины к убийству и расчлененке.

Супругу посадили в СИЗО, где она провела 15 месяцев. Однако в конце октября суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

После сюжета на телеканале глава СК России потребовал доложить ему о ходе расследования.

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