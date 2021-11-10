ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Главврач барнаульской больницы стал заместителем министра Попова

Горняк22
35 минут Ago

Сергей Воронкин Фото: zdravalt.ru

Новый замминистра ранее работал врачом-анестезиологом-реаниматологом, а также поочередно возглавлял две больницы в Алтайском крае

Бывший главный врач горбольницы №12 Барнаула 44-летний Сергей Воронкин назначен заместителем министра здравоохранения Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Это место стало вакантным после того, как одержавший на прошедших выборах победу замминистра здравоохранения края Владимир Лещенко ушел в краевой парламент. В октябре же появилась информация о возможном назначении на эту должность Воронкина.

По данным минздрава, в 2000 году Сергей Воронкин окончил АГМУ. Затем в течение года проходил интернатуру в Краевой клинической больнице по специальности «Хирургия». В последующие годы работал там врачом-анестезиологом-реаниматологом, затем – в горбольнице № 25 Новосибирска.

В 2015 году Воронкина назначили главврачом больницы №2 в Рубцовске, а в 2021 году он возглавил горбольницу №12 в Барнауле.

В этом же году стало известно о намерении минздрава региона объединить стационары №11 и №12 и на их базе создать вторую в городе больницу скорой медицинской помощи. Изначально предполагалось, что новую клинику возглавит именно Воронкин, но в связи с выборами ситуация изменилась.

С 9 ноября освободившееся место главврача больницы №12 в Барнауле занял Александр Берестенников, который до этого момента руководил Алейской центральной районной больницей. При этом он также продолжит курировать ЦРБ Алейска.

А главврач больницы №11 Андрей Коломиец, писал «Банкфакс», может стать проректором АлтГМУ.

ТОЛК

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