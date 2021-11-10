ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Виктор Томенко проведет прямую линию с жителями Алтайского края 23 ноября

Горняк22
35 минут Ago

Виктор Томенко на выборах Фото: Олег Укладов

Направить вопрос губернатору можно будет на специальном сайте или по телефону колл-центра, сообщили в правительстве региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 ноября проведет прямую линию с жителями региона. Направить вопросы ему можно будет как на специальном сайте, так и по телефону, сообщили в правительстве региона.

Направить вопрос Виктору Томенко можно будет на сайте tomenko.alregn.ru или по телефону 8 800 302 33 21. Сайт будет принимать сообщения круглосуточно от жителей, зарегистрированных на Госуслугах.

Кол-центр развернут на базе ЦУР региона, в нем работают волонтеры, которые «помогут гражданам корректно вносить информацию на сайт прямой линии». Время работы кол-центра – с 9.00 до 18.00.

Трансляция прямой линии будет идти на телеканалах «Катунь 24», «ОТР», «Россия 24», «Толк».

Напомним, президент Владимир Путин во время своей прямой линии, отвечая на один из вопросов, сказал, что практика прямого общения с населением может быть полезной для губернаторов.

После этого прямые линии провели главы таких регионов, как Свердловская, Кемеровская, Иркутская области, Республика Алтай, Ставропольский край и других.

ТОЛК

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