ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Как исполнить все желания 9 ноября: народные приметы на Зарок на Параскеву

Горняк22
10 часов Ago

Девушка. Осень Фото: Pixabay

В этот день на Руси наши предки давали обещания святой Параскеве, а также занимались прядением пелены и наблюдали за изменениями погоды

9 ноября отмечается народно-христианский праздник «Зарок на Параскеву». По-другому его называют «Обеты», «Несторы», «День преподобного Нестора Летописца». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 9 ноября

В ночь с 9 на 10 ноября на Руси женщины давали обет выполнить нелегкую работу в глубоком молчании и сосредоточении. Такие обещания давали, чтобы сбылось какое-либо заветное желание.

Выполнение обета считалось святым долгом. Если человек не выполнит его, то мог навсегда потерять доверие окружающих.

Если в семье случалось несчастье, нужно было обязательно дать зарок и выполнить все в тишине, а наутро пойти в церковь и помолиться святой Параскеве. Считалось, что в таком случае беда незамедлительно отступит.

Молитва. На коленях1 Молитва. На коленях Фото: Pexels с сайта Pixabay

Народные приметы 9 ноября

  • Если на ветках деревьев лежит иней – жди мороза.
  • Если утром стелется туман – оттепель не за горами.
  • Если гусь заходит на лед, значит, зима еще не скоро придет.
  • Знахари в этот день снимают сильные порчи.
  • Собака весь день ходит сонная – к ненастью.
  • Если 9 ноября дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.
  • Туман утром – жди оттепели.

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