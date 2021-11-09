Горняк22: Как исполнить все желания 9 ноября: народные приметы на Зарок на Параскеву
Девушка. Осень Фото: Pixabay
В этот день на Руси наши предки давали обещания святой Параскеве, а также занимались прядением пелены и наблюдали за изменениями погоды
9 ноября отмечается народно-христианский праздник «Зарок на Параскеву». По-другому его называют «Обеты», «Несторы», «День преподобного Нестора Летописца». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 9 ноября
В ночь с 9 на 10 ноября на Руси женщины давали обет выполнить нелегкую работу в глубоком молчании и сосредоточении. Такие обещания давали, чтобы сбылось какое-либо заветное желание.
Выполнение обета считалось святым долгом. Если человек не выполнит его, то мог навсегда потерять доверие окружающих.
Если в семье случалось несчастье, нужно было обязательно дать зарок и выполнить все в тишине, а наутро пойти в церковь и помолиться святой Параскеве. Считалось, что в таком случае беда незамедлительно отступит.Молитва. На коленях Фото: Pexels с сайта Pixabay
Народные приметы 9 ноября
- Если на ветках деревьев лежит иней – жди мороза.
- Если утром стелется туман – оттепель не за горами.
- Если гусь заходит на лед, значит, зима еще не скоро придет.
- Знахари в этот день снимают сильные порчи.
- Собака весь день ходит сонная – к ненастью.
- Если 9 ноября дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.
- Туман утром – жди оттепели.
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