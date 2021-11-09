Горняк22: Какие звездопады засверкают на небе в ноябре 2021 года

Звезды. Ночь. Небо Фото: Noel Bauza с сайта Pixabay

В ноябре ночное небо расчертят сразу несколько звездопадов. Некоторые из них будет сложно увидеть из-за полнолуния, но шанс загадать желание на падающую звезду все-таки будет

01 ноября, 6:21

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11-12 ноября

В это время достигнет максимума метеорный поток Северный Тауриды. Он будет довольно слабым, рассказывает starwalk.space. Чтобы все же увидеть максимальное количество падающих звезд, лучше начинать смотреть на небо в полночь, когда созвездие Тельца (радиант звездопада) будет находиться максимально высоко в небе.

17-18 ноября

В 2021 году метеорный поток Леониды даже в максимуме будет довольно слабым – всего около 15 звезд в час. Луна будет мешать наблюдениям, но, если внимательно смотреть на созвездие Льва, есть шанс загадать желание на падающую звезду.

20-21 ноября

Момент пика звездопада Альфа-Моноцеротид совпадет с полнолунием. Поэтому увидеть падающие звезды вряд ли получится. Радиант метеорного потока расположен в созвездии Единорога.

27-28 ноября

Созвездие Ориона – радиант метеорного потока Ноябрьские Ориониды. Он довольно слабый, но Луна будет убывать и не помешает наблюдениям. Наибольшее число метеоров можно будет увидеть перед рассветом 28 ноября.

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