ГОРНЯК22 02.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Ветер, снег и похолодание ожидаются 2 ноября в Алтайском крае

Горняк22
15 минут Ago

Мороз. Похолодание. Снежинки Фото: pixabay.com

В регионе объявлен штормпрогноз из-за осадков и низких температур, которые ожидаются в крае. В последующие пару дней похолодает до -23 градусов ночью

Днем 2 ноября температура воздуха в Алтайском крае составит 0…+5, местами до -5 градусов. В течение дня к вечеру ожидается похолодание до -10 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

В этот день на территории края ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами возможны сильные осадки, гололёд. Ветер подует северный, 8-13 м/с, местами порывы достигнут 22 м/с.

В Барнауле во вторник до 0…+2 градусов, с похолоданием в течение дня. Временами возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На дорогах синоптики прогнозируют сильную гололедицу. Северный ветер северный подует со скоростью 8-13 м/с.

ТОЛК

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