Горняк22: Переписчики в Алтайском крае проходят регулярное тестирование на COVID

Всероссийская перепись населения Фото: strana2020.ru/

В Алтайском крае стартовала перепись населения. Работники ходят по квартирам и собирают данные жителях региона, соблюдая при этом все меры безопасности

Руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова заявила, что все сотрудники, которые проводят перепись населения в регионе, проходят ежедневное тестирование на коронавирус. Об этом она рассказала в ходе онлайн-конференции.

Так, на ковид сотрудников тестируют в пунктах, которые определили региональный минздрав и Роспотребнадзор.

Кроме того, каждый переписчик проинформирован о соблюдении необходимых мер безопасности: соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что Всероссийская перепись населения в Алтайском крае, как и во всей стране, стартовала 15 октября, но первые переписчики пошли по домам 18 октября. Всего в регионе к своим обязанностям приступил 4 131 переписчик. Также в крае развернули 689 стационарных переписных пунктов, из них 13 – в МФЦ. В Барнауле действует 218 переписных пунктов.

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