Горняк22: Жительницу Барнаула могут оправдать в убийстве таксиста после изнасилования

Девочка Фото: pixabay.com

Мужчина умер в больнице через 18 часов после того, как юная жительница Барнаула нанесла ему два удара ножом, защищаясь от насилия

19-летняя жительница Барнаула, которую обвиняют в убийстве таксиста после изнасилования, может избежать наказания. Судмедэксперты в ходе очередного исследования пришли к выводу, что нанесенные ею удары ножом не могли стать причиной смерти. Как считает сторона защиты, гибель потерпевшего, могла произойти из-за врачебной ошибки, так как потерпевший скончался в больнице через 18 часов.

«Умер уже в больнице»

Трагедия произошла в конце февраля 2021 года. В тот день девушка возвращалась из ночного клуба. Как она сообщила в своих показаниях следователям, ее предложил подвезти водитель такси, но по пути попросил заехать к нему домой, так как его маме стало якобы плохо.

По словам девушки, вернуться домой от таксиста с другого конца города она не смогла, потому что у нее не было денег, а сам мужчина уже выпил алкоголь и отказался ее отвозить. Со слов обвиняемой, он вынудил ее остаться ночевать.

«Ничего подозрительного она не заметила, так как в доме были пожилые родители таксиста. На следующий день, с ее слов, произошло изнасилование. Защищаясь от первого в своей жизни контакта с мужчиной, который был в грубой форме, она нанесла ножевое ранение мужчине. Но умер он уже в больнице через 18 часов, по словам медиков, после неожиданного ухудшения состояния. Все усилия по реанимации положительного результата не дали», – прокомментировал адвокат девушки Виктор Чумаков.

22 июля, 7:28

Юную жительницу Барнаула обвиняют в убийстве таксиста, якобы изнасиловавшего ее

Сторона защиты подозреваемой в умышленном убийстве 19-летней девушки настаивает на том, что нанесенные два удара ножом в рамках самообороны не могли стать причиной смерти

Следователь просит новую экспертизу

Защитник отмечает, что в ходе расследования по уголовному делу была назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза с участием нескольких специалистов, которая пришла к выводу о том, что версия предварительного расследования о причине гибели таксиста от ножевого ранения полностью несостоятельна.

«Разумеется, что такое развитие событий никак не устроило следователя, который уже выстроил свою версию событий и готов был отчитаться об окончании уголовного дела о вероломном злодействе. Поэтому он принял решение обойти все экспертные учреждения в надежде на то, что хоть кто-нибудь подтвердит его «фантазии» за счет государственного бюджета», – считает сторона защиты.

Адвокат обвиняемой Виктор Чумаков обратился с жалобой к руководству следственного комитета по Алтайскому краю. Он уверен, что следствие в отношении его подзащитной велось с нарушениями. Так, ранее следователь якобы уже предъявлял девушке обвинение, только на основе телефонного звонка медрегистратору, а не результатов вскрытия трупа.

Со слов адвоката, после случившегося комиссия экспертов установила у девушки психическую травму, и теперь она вынуждена серьезно лечиться. Чумаков также уточнил, что будет настаивать на прекращении уголовного дела в связи с тем, что «каждая девочка имеет право на защиту от посягательств на ее честь и здоровье».

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